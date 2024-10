Welche Auswirkungen KI auf Marketingstrategien hat

Technologie

Die Storyblok -Befragung von 200 Unternehmen und 200 umsatzstarken Online-VerbraucherInnen in Deutschland ergab, dass 40 Prozent der VerbraucherInnen regelmäßig KI-Dienste wie ChatGPT nutzen, um Produkte online zu recherchieren. Für 17 Prozent sind KI-Tools mittlerweile die wichtigste Informationsquelle bei Kaufentscheidungen, nur Google (45 Prozent) und Marktplätze wie Amazon (26 Prozent) liegen noch davor. Lediglich 9 Prozent der Befragten nutzen die Website einer Marke für ihre Produktrecherche.40 Prozent der befragten Marken gehen davon aus, dass KI und Large Language Models (LLM) entscheidende Auswirkungen auf ihre SEO-Strategien haben werden, während sich 20 Prozent sogar auf eine vollständige Überarbeitung ihrer SEO-Strategien einstellen. Marken erwarten ebenfalls, dass KI-basierte Suchmaschinen das Verbraucherverhalten drastisch verändern werden: 40 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit vermehrt personalisierten Suchanfragen und 25 Prozent mit einem höheren Vertrauen der VerbraucherInnen in die Suchergebnisse.Um auf diese Entwicklung vorbereitet zu sein, überwachen 43 Prozent der Marken aktiv aktuelle Trends, 38 Prozent investieren in neue Technologien, 30 Prozent arbeiten mit spezialisierten Anbietern zusammen und 29 Prozent schulen ihre MitarbeiterInnen in den dazu erforderlichen neuen Skills. Dennoch geben 17 Prozent der Unternehmen an, sich bisher nicht auf die Integration von KI und LLMs in ihre Marketingstrategien vorbereitet zu haben.Diese Umfrage bestätigt die Ergebnisse einer früheren Erhebung unter 1.700 Marketingfachleuten: Der häufigste Einsatz von KI im Marketing erfolgt in den Bereichen Content-Erstellung (78 Prozent), -Konzeption und -Recherche (70 Prozent) sowie Content-Bearbeitung (67 Prozent).Den Studienautoren zufolge haben zwar die meisten der befragten Unternehmen erkannt, dass KI-gestützte Lösungen eine Anpassung ihrer Marketingstrategien erfordern, jedoch gaben 27 Prozent an, unsicher zu sein, wie dieser neue Ansatz aussehen soll. In einem so dynamischen Markt die richtige Strategie zu finden, wird eine große Herausforderung darstellen.