Bild: Alexas_Fotos/ Pixabay Telefon, E-Mail und das Webformular sind die Lieblinge der deutschen KundInnen

Kommunikationsstudie 2022: E-Mail ist nicht mehr des Kunden Liebling

18.08.2022 - Über welchen Kanal Kunden und Kundinnen mit einem Unternehmen in Dialog treten wollen, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Verlierer ist die E-Mail, zu den Gewinnern gehören Lösungen für Customer Experience. Die komplexen Veränderungen des Kundendialogverhaltens in einem Dutzend Charts und vielen Zahlen. Wirklich vielen Zahlen. Und ein hidden Champion der Kommunikationskanäle.