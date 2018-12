Cyberweek 2018 mit neuem Transaktions-Highscore

Bild: Diariocritico de Venezuela

Zur Peak-Time der Cyberweek wurden über 50 Transaktionen pro Sekunde gezählt. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem am Sonntagabend die meisten Bestellprozesse stattfanden, machte der Black Friday seinem Ruf dieses Mal alle Ehre: gegen 10:30 Uhr wurde der Spitzenwert erreicht. Das zeigen die Zahlen des Finanzdienstleisters Arvato Financial Solutions, der mehr als die Hälfte der hundert größten Onlinehändler Deutschlands betreut und detaillierte Einblicke zum Kaufverhalten im Online-Handel liefert.Mit einer erneut signifikanten Steigerung an Bestellungen des ohnehin schon hohen Wertes von 2017 zeigt sich, dass die Schnäppchenwoche mittlerweile ein fester Termin im Shoppingkalender der Deutschen ist", sagt Kai Kalchthaler , Executive Vice President Risk Management von Arvato Financial Solutions. Allein im E-Commerce hätte es 2018 bei den durch AFS betreuten Shops 3,5 Millionen Bestellungen und damit fast 20 Prozent mehr gegeben als während der Cyberweek 2017. ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig.