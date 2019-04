Lebensmittel-Lieferdienst Picnic angeblich profitabel

18.04.2019 Das Lebensmittel-Geschäft kommt im Internet nur schleppend voran. Ein Anbieter will jedoch den Schlüssel zum Erfolg gefunden haben. Picnic ist nach eigenen Angaben in weniger als einem halben Jahr profitabel, wenn ein neuer Standort eröffnet wird.

Bild: Picnic

Der Lebensmittellieferdienst Picnic ist schnell profitabel, behauptet Deutschland-Chef Frederic Knaudt . "Vier bis sechs Monate braucht Picnic, um an einem neuen Standort profitabel zu sein", erklärt er in einem Interview mit der Rheinischen Post. Derzeit ist der Dienst mit holländischen Wurzeln nur im äußersten Westen der Republik tätig, sucht aber einen Standort für ein zweites Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen. Derzeit ist das Unternehmen eher auf kleinere Städte fokussiert. Die Standorte sind Neuss, Meerbusch, Mönchengladbach, Krefeld und Viersen sowie Teile von Düsseldorf.