So sind Unternehmen für Home Office gerüstet

(chart: Randstad)

So boten bislang nur 39 Prozent der deutschen Unternehmen ihren Mitarbeitern Home Office an. Genutzt wurde es bisher kaum. Vor allem im Mittelstand war Home Office bislang eine Randerscheinung. Weniger als ein Drittel der mittelständischen Unternehmen (bis 50 Mitarbeiter) ermöglichten ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus (30 Prozent). Dort nahmen gerade mal 1 Prozent der Mitarbeiter diese Option regelmäßig in Anspruch! Fast die Hälfte von ihnen nutzte dieses Arbeitszeitmodell nur selten (46 Prozent).Fester Bestandteil der Arbeitskultur ist das Home Office vor allem in Firmen mit über 50 Mitarbeitern. Von ihnen setzte bislang knapp die Hälfte auf das flexible Arbeitsmodell (49 Prozent). Sehr stark bis stark genutzt wurde es vorwiegend in der Datenverarbeitung (48 Prozent). Diese Ergebnisse wurden in der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung ermittelt, die Deutschlands Personalverantwortliche zu diesem Arbeitsmodell befragten.