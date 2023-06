B2B-Marketing-Führungskräfte rechnen mit steigenden Budgets im kommenden Jahr

14.06.2023 Nach einem herausfordernden Jahr blickt die deutsche B2B-Marketing-Branche optimistischer in die Zukunft: Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Verantwortlichen in diesem Sektor rechnet mit steigenden Budgets. Zuversichtlich blicken sie auch auf die Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz.

77 Prozent wollen die Technologie verstärkt einsetzen - vor allem, um mehr Inhalte in kürzerer Zeit zu generieren (59 Prozent) und die eigene Effizienz zu steigern (54 Prozent). Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen B2B Marketing Benchmarks von LinkedIn Acht von zehn deutschen B2B-CMOs (81 Prozent) sind demnach der Meinung, dass Brand Building seitens der Führungsetage mehr Aufmerksamkeit erfahren hat, um im aktuellen wirtschaftlichen Klima Marktanteile zu gewinnen. Ausschlaggebend dafür war die Entwicklung von Finanzkompetenz: 79 Prozent der deutschen CMOs geben an, dass sie sich Fachsprache angeeignet haben und 77 Prozent haben ihre Skills erweitert, um den monetären Wert ihrer Arbeit gegenüber ihrer CEOs und CFOs besser präsentieren zu können. Diese Mühen werden ihnen offenbar auch gedankt: So gehen acht von zehn deutschen B2B-CFOs davon aus, dass das Marketing in diesem Jahr das Umsatzwachstum vorantreiben wird.Für die Mehrheit (53 Prozent) der deutschen B2B-Marketing-Verantwortlichen ist aktuell das wichtigste Anliegen, mutigere Kampagnen umzusetzen, um die mentale Verfügbarkeit (Mental Availability) von Marken zu steigern. 70 Prozent von ihnen sind zuversichtlich, dass sie die passenden Kreativ-Skills in ihren Teams haben, um diese Brand-Building-Prozesse zu unterstützen. Globale LinkedIn Daten stützen diese Wahrnehmung: Weltweit fügten Marketer im letzten Jahr 46 Prozent mehr Kreativ-Skills zu ihren Profilen hinzu. Demnach sind Kreativstrategie, Problemlösungsvermögen, Marketing-Technologie und Datenanalytik die wichtigsten Fähigkeiten, die B2B-Marketer heute benötigen.