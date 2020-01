Amazon startet Plattform für Luxusmode

Der Onlineriese Amazon startet einen neuen Versuch, in den Luxusmodemarkt einzusteigen. Wie das Fashion Business Journal "Mds" berichtet, soll noch im ersten Halbjahr 2020 eine neue Shopping-Plattform an den Start gehen, auf der Amazon über ein Konzessionsmodell Luxus-Mode anbieten will. Zunächst soll das Angebot nur im US-Markt zur Verfügung stehen, ein internationaler Roll-out sei aber denkbar.Für die neue Plattform will der ECommerce-Riese mit großen Marken zusammenarbeiten. Welche das sind, ist noch nicht bekannt. Insgesamt sollen zwölf Marken daran beteiligt werden. Für die neue Plattform nimmt Amazon offenbar viel Geld in die Hand. So sei der Bau eines großes Lagerhauses in Arizona geplant. Außerdem ist laut dem Bericht eine Marketingkampagne mit einem Budget von 100 Millionen Dollar in Arbeit.Die neue Amazon-Plattform soll dem unmittelbaren Konkurrenten Alibaba Konkurrenz machen. Der chinesische Onlineriese bietet seit 2017 mit Tmall eine Plattform für Luxusmode, auf der Produkte von Marken wie Burberry, Hugo Boss, La Mer oder Guerlain angeboten werden.