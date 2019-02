Gelbe-Seiten-Einträge generieren zwei Drittel aller Neukunden

Bild: Keine Info

Eine aktuelle repräsentative Studie der GFK hat weiter ausgewertet: Über 2,1 Millionen Suchen am Tag bringen bundesweit Kunden und Gewerbetreibende zusammen. Nutzer schätzen Gelbe Seiten als seriöse Informationsquelle (93 Prozent) und legen Wert auf die ausgewiesene regionale Kompetenz dieses Verzeichnismediums (83 Prozent).Ist die Kontaktaufnahme erst erfolgreich, kommt es in 86 Prozent der Fälle zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung. Neben der schnellen Erreichbarkeit und leichten Auffindbarkeit der Unternehmen im Branchenverzeichnis legen die Nutzer auch Wert auf gute Qualität. Knapp 900 Euro lässt sich der Einzelne im Durchschnitt eine Dienstleistung oder ein Produkt kosten, das er über Gelbe Seiten gesucht und gefunden hat.Auch in Notfällen, in denen die Zeit drängt, greifen Suchende auf das Medium zurück: 83 Prozent der Nutzer schätzen die übersichtliche Gestaltung besonders. Dass Kontaktdaten der Anbieter sofort erkennbar sind, ist für 88 Prozent ein ausschlaggebendes Kriterium für die Wahl von Gelbe Seiten. Und auch der angebotene Stadtplan zur zusätzlichen Orientierung kommt bei den Nutzern gut an (86 Prozent).