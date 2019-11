E-Commerce Deutschland: Umsätze steigen 2019 auf 68 Milliarden Euro

26.11.2019 Der Onlinehandel mit Konsumgütern wuchs 2018 in Deutschland um 9,1 Prozent auf rund 63 Milliarden Euro. Laut einer Prognose ist von einem weiteren Plus von knapp neun Prozent für 2019 auszugehen. Dennoch nehmen die Onlinewachstumsraten ab, die absoluten Zuwächse bleiben hingegen stabil.

Kernbranchen verlieren Onlineanteile zugunsten kleinerer Branchen

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren 2019 wird der Umsatz im deutschen B2C-Onlinehandel voraussichtlich 68 Milliarden Euro betragen.

(chart: IFH)

Der Onlinehandel in Deutschland wächst weiterhin. Wurden 2018 knapp 63 Milliarden Euro online umgesetzt, werden nun für 2019 Umsätze von 68 Milliarden Euro erwartet, wie der neue "Branchenreport Onlinehandel" des IFH Köln zeigt. Während im Zeitraum zwischen 2013 und 2018 der Onlinehandel um 67 Prozent zulegen konnte, liegt die Umsatzsteigerung mit Blick auf 2019 voraussichtlich bei weiteren neun Prozent. Weitere Ergebnisse der neuen IFH-Studie zeigen: Die Onlinewachstumsraten nehmen zwar ab, aber die absoluten Zuwächse bleiben stabil. Der absolute Zuwachs beträgt nach 5,5 Milliarden Euro in 2017 nun 5,2 Milliarden Euro für 2018 und voraussichtlich 5,4 Milliarden Euro für das Jahr 2019.Die Onlinewachstumstreiber unter den Branchen sind wie auch in den Vorjahren FMCG, Heimwerken & Garten sowie Wohnen & Einrichten. Die Wachstumsschwäche der Märkte Fashion und Consumer Electronics im Einzelhandel insgesamt wirkt sich auch auf den Onlinehandel aus. So verlieren die Kernbranchen Fashion und Consumer Electronics Anteile am Onlinehandel zugunsten der bis dato "kleineren" Branchen: Stark entwickelten sich vor allem Fahrräder mit einem Onlinewachstum von mehr als 20 Prozent. Überdurchschnittlich wachsen konnten auch wieder der Onlinemöbelhandel sowie der Onlinevertrieb mit Körperpflege- und Kosmetikprodukten.