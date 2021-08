E-Commerce 2025: Warum die Schmuckbranche online nicht glänzt 

HANDLUNGSRELEVANZ

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Trotz Wachstum konnte der Onlinehandel den Umsatzeinbruch der Schmuckbranche im Pandemiejahr nicht kompensieren.

(chart: HighText Verlag)

Der Einzelhandel mit Schmuck und Uhren wurde im Pandemiejahr 2020 und durch die damit einhergehenden Maßnahmen hart getroffen. Der Branchenumsatz ging um elf Prozent auf 4,25 Milliarden Euro zurück. Das geht aus den Zahlen des Handelsverband Juweliere (BVJ) hervor. Gewachsen hingegen sind die Umsätze, die aus dem E-Commerce stammen. Nach den Zahlen des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland ist der Bruttoumsatz im deutschen Onlinehandel für 'Schmuck & Uhren' mit einem moderaten Plus von 9,8 Prozent auf 1,217 Milliarden Euro gewachsen.Trotz des Umsatzwachstums gehört das Segment 'Schmuck & Uhren' in diesem Jahr zu den Warengruppen, die online vergleichsweise auf einem niedrigen Niveau gewachsen sind. Dennoch liegt der Anteil der Onlineumsätze am Gesamtmarkt nun mittlerweile bei 28,6 Prozent. Das heißt, das reine ECommerce-Volumen steht für mehr als jeden vierten Einzelhandelseuro in der Warengruppe 'Schmuck & Uhren'. Das Onlinewachstum im Onlinehandel mit Uhren und Schmuck hat in den vergangenen fünf Jahren sehenswert angezogen und wird weitere Marktanteile gewinnen. Insgesamt wird sich das Wachstum aber abschwächen - nicht zuletzt, weil sich die Branche nach wie vor recht erfolgreich gegen den Onlinehandel und die Digitalisierung stemmt. Bis 2025 wird der Marktanteil des E-Commerce voraussichtlich maximal 35 Prozent erreichen."Wir verkaufen Emotionen und Glücksgefühle - die lassen sich über den Bildschirm nur bedingt vermitteln", erklärte jüngst BVJ-Präsident Stephan Lindner . "Die Schmuck- und Uhrenbranche braucht das Einkaufs- und Beratungsumfeld in den Geschäften, um die Werte der Produkte im wahrsten Wortsinn erlebbar zu machen. Durch Online-Verkäufe und Beratung auf die Ferne lässt sich das nicht kompensieren", ist Lindner überzeugt.