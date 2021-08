ECommerce-Prognose Buchmarkt 2025: Rettungsring 

HANDLUNGSRELEVANZ

Der Onlinehandel hat den Buchmarkt tiefgreifend verändert. Während die Buchbranche an sich strauchelt, nimmt die Konzentration zu und die Vertriebswege differenzieren. Corona hat diese Entwicklung weiter stark befeuert. Nur dank steigender Onlineverkäufe und saftigen Preissteigerungen (in allen Sachgruppen) liegt der Umsatz 2020 leicht über dem Vorjahresniveau. Im Buchmarkt gibt es seit Jahren kaum noch ein nennenswertes Wachstum. Nachdem die Umsätze in den vergangenen Jahren stagnierten beziehungsweise rückläufig waren, konnte er mit einem Gesamtumsatz von 9,3 Milliarden Euro im abgeschlossenen Geschäftsjahr leicht zulegen, so die aktuellen Zahlen des Börsenverein des Deutschen Buchhandels . Nach wie vor sind die Zahlen der KäuferInnen als auch die Titelproduktion (-1,7 Prozent) weiter rückläufig. Die Aussichten für die Buchbranche sind also nicht die besten.Weiter bergauf geht es mit dem Internetbuchhandel und den Online-Umsätzen. Über das ECommerce-Geschäft machte der Buchhandel 4,07 Milliarden Euro Umsatz, so die Zahlen des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V (BEVH) . Damit ist der Anteil des Online-Umsatzes im Büchermarkt auf 43,8 Prozent gestiegen. Hier findet eine Verdrängung des Stationärgeschäftes durch den Onlinehandel statt. Die ECommerce-Umsätze werden in diesem Segment künftig weiter zulegen, aber insgesamt auf einem niedrigen Niveau wachsen. iBusiness geht davon aus, dass 2025 zwischen 45 und 50 Prozent des Umsatzes im Buchmarkt auf das Internetgeschäft entfallen werden.