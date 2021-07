E-Commerce 2025: Zehn Handelssegmente in der Langzeit-Analyse 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Der Onlinehandel hat in den vergangenen Monaten durch Corona einen starke Auftrieb erfahren. Das wahnsinnige Wachstum wird sich jedoch nach Abklingen der Pandemie deutlich abschwächen.

Mit einem starkem Plus von 14,6 Prozent ist der deutsche Onlinehandel 2020 erneut zweistellig gewachsen und hat einen Bruttoumsatz von 83,3 Milliarden Euro erreicht. Im Vorjahr lag der Onlinehandelsumsatz noch bei 72,6 Milliarden Euro. Deutlich langsamer gewachsen ist im von der Corona-Krise geprägten Jahr 2020 der Einzelhandel 2020 insgesamt: Sein Gesamtumsatz stieg um 5,7 Prozent auf 577,4 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass jeder siebte Umsatz-Euro über digitale Shoppingkanäle erwirtschaftet wurde. Der Anteil des E-Commerce am Gesamthandel liegt damit bei 14,4 Prozent. Das geht aus den Daten der ECommerce-Verbraucherstudie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) und den Erhebungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor.Trotz der stark anziehenden Onlinehandelsumsätze ist der deutsche ECommerce-Markt nicht unendlich groß. Aktuell liegt zwar das Wachstum 3,3 Prozentpunkte über dem Wachstumsdurchschnitt der drei vorangegangenen Jahre von 11,3 Prozent, aber das lässt sich klar auf den Corona-Sondereffekt zurückführen. Nach überstandener Pandemie werden sich die Wachstumsraten allmählig wieder abschwächen. Mittelfristig wird der ECommerce an seine Sättigungsgrenze stoßen. Trotz des starken ECommerce-Aufschwungs und der gestiegenen Umsätze der vergangenen Monate wird es für neue Player immer schwerer, sich jetzt noch im Onlinehandel zu etablieren. Das liegt zum einen maßgeblich daran, dass sich in fast allen Produktkategorien bereits