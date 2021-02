Studie EMail-Marketing: Was Kunden 2021 wirklich wollen 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.



Was Kunden in Unternehmens-EMails wünschen

(Grafik: Splendid Research/iBusiness)

Die Deutschen wollen von Unternehmen per E-Mail oder Newsletter auch dieses Jahr am liebsten geldwerte Vorteile. Das ist das Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung, die das Marktforschungsinstitut Splendid-Research exklusiv für iBusiness durchgeführt hat.Gegenüber der Vorgängerstudie aus 2018 zeigt sich jedoch, wie sich das Kundeninteresse verändert. E-Mails, die Rabatte versprechen oder (noch lieber) einen Gutschein enthalten, schätzen Kunden nach wie vor am meisten - aber weniger, als noch vor zwei Jahren. Gewachsen hingegen ist der Anteil derer, die in Newslettern eine Produktübersicht erwarten, die persönliche Interaktion wie Geburtstagswünsche schätzen oder die Stories rund um Produkte und Anwendungen erzählt bekommen wollen. Insgesamt sind die Anforderungen an Newsletter und Kunden-EMails im Jahr 2020 differenzierter als noch vor zwei Jahren - was für eine stärkere Individualisierung der EMail-Kommunikation spricht.Auf die Frage "Welche E-Mails von Unternehmen finden Sie gut?" nannten knapp zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) E-Mails mit Gutschein, gegenüber der Befragung vor zwei Jahren ein Rückgang um sechs Prozent. Ebenfalls nach wie vor durchwegs positiv gesehen werden Newsletter und E-Mails mit Rabattangeboten, allerdings deutlich weniger als beim Gutschein. Frauen kann man mehr als Männer mit Gutscheinen begeistern, Männer hingegen stehen Rabattangeboten aufgeschlossener ge