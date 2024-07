Tiktok Shop bereitet Weihnachtsgeschäft in Europa vor

Deutschlandstart

In Deutschland werden Agenturmanager gesucht

Die Gerüchte kursieren schon seit Monaten über einen Tiktok-Shopstart in Europa. Der Tiktok Shop ist aktuell für die USA, UK, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Vietnam, Singapur und Thailand verfügbar. Neu ist, dass nun auch für Irland und Spanien ECommerce-Unternehmen gesucht werden. Irische und spanische Onlineshops können sich allerdings bislang nicht selber registrieren - wie das zum Beispiel für UK-Shops möglich ist. Anmeldung für diese Länder gibt es bislang nur auf Einladung.Eine Bestätigung für den kontinentaleuropäischen Start kommt auch von anderer Quelle. Laut Bloomberg plant TikTok den Europastart in zwei Ländern. Die Einführung werde dabei kleiner ausfallen als ursprünglich geplant, obwohl Vorbereitungen getroffen werden, um das Portal im nächsten Jahr auch in anderen europäischen ändern einzuführen, so zitiert Bloomberg anonyme Insiderquellen. Ein Tiktok-Sprecher wollte den Bericht nicht bestätigen.Die Stelle eines deutschsprachigen TikTok LIVE Agency Operations Manager sowie Head of Agency Partnerships werden aktuell für Berlin gesucht. Letzterer soll den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Mediaagenturen und Ökosystemakteuren in der DACH-Region steuern. Auch Brandmanager für Food, Fashion & Luxury sowie Education & Livestyle werden gesucht - sowie HR-Personal. Das zeigt, das die Vorbereitungen für einen Deutschlandstart 2025 auf vollen Touren laufen.Tiktok hatte bereits vor einigen Wochen die Registrierbedingungen verschärft. Künftig dürfen Influencer und Markenhersteller nur dann lokal verkaufen, wenn sie in dem jeweiligen Land auch eine Niederlassung besitzen. TikTok Shop war bereits im Vereinigten Königreich und in den USA gestartet.Die Einführung in anderen europäischen Ländern verzögert sich offenbar, wohl weil Mutter Bytedance die EU-Regulierung fürchtet. Die Kommission hatte Tiktok unter den Digital Markets Act (DMA) eingeordnete. Dagegen hatte Bytedance geklagt, aber verloren. Nun will man Schritt für Schritt die europäischen Wasser testen.