Deutsche Unternehmen investieren in ERP-Modernisierung

Das Dell Technologies-Unternehmen, Boomi , hat in einer Umfrage unter 825 Enterprise Architects in der EMEA-Region untersucht, wie Unternehmen ERP-Anwendungen modernisieren und wie sie die Herausforderungen, die komplexe IT-Umgebungen mit sich bringen, bewältigen. 35 Prozent bzw. 33 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie ihr Budget für die Modernisierung ihrer Systeme sowie für Innovationen verwenden. Die Ausgaben für den Erhalt überholter Systeme reduzieren sich von zuvor 70 Prozent - 80 Prozent auf rund 34 Prozent.Die Umfrage zeigt außerdem, dass sich 63 Prozent der deutschen Unternehmen verstärkt auf die Modernisierung älterer ERP-Anwendungen sowie deren Migration in die Cloud konzentrieren, um strategisches Wachstum zu ermöglichen (48 Prozent).Im Zuge der digitalen Transformation haben deutsche Unternehmen allerdings eine differenzierte Sichtweise auf ERP-Anwendungen. Diese reicht von der Befürchtung, dass ERP für eine Modernisierung zu komplex ist, bis hin zu den Chancen einer umfassenden Migration aller Anwendungen in die Cloud. Für Befürworter sind die Vorteile klar: Neben der Gewährleistung der Systemverfügbarkeit, Leistung und Sicherheit (56 Prozent) erhoffen sich die Befragten ein stärkeres Geschäftswachstum (49 Prozent) und eine Verbesserung der IT-Flexibilität (49 Prozent).Die Umfrage-Ergebnisse zeigen auch, dass Entscheidungsträger in europäischen Unternehmen häufig vor einem Dilemma stehen: Entweder sie investieren in den kostspieligen und komplexen Prozess der ERP-Modernisierung, oder sie werden von innovativeren Konkurrenten überholt. Unternehmen müssen diese Herausforderung annehmen, um ihre Kernziele zu erreichen. In Deutschland sind das laut Umfrage:Auf die Frage, wie Unternehmen diese Ziele erreichen wollen, nannten die Befragten folgende Schwerpunkte:Zu den größten Herausforderungen zählt der Mangel an Integrationstechnologien, um Daten von jedem beliebigen Gerät und jeder Datenquelle nutzen zu können (60 Prozent), gefolgt vom Mangel an Experten mit Integrationskenntnissen (42 Prozent).Deutsche Unternehmen planen, diese Herausforderungen mit Integration Platform as a Service (iPaaS) zu meistern und spezifische Anwendungsfälle zu lösen. Konkret geht es um die Skalierung von APIs (22 Prozent), die verbesserte Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern (22 Prozent) und die unternehmensweite Synchronisierung von Daten, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Ganze 57 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass ERP-Implementierungen bis 2021 zu 100 Prozent in der Cloud stattfinden und reine On-Premise-Implementierungen somit ablösen werden.