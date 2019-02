Deutsche verbringen deutlich mehr Zeit im Web als vor dem Fernseher

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Acht von zehn Deutschen sind Internetnutzer, Tendenz steigend.

(chart: Hootsuite/WeAreSocial)

"Wetter" war der Top-Google-Suchbegriff für die Deutschen.



81 Prozent schauen Online-Videos.



92 Prozent der Deutschen haben ein Mobiltelefon.



46 Prozent sind in sozialen Medien aktiv und verbringen über eine Stunde täglich auf diesen sozialen Plattformen.

Facebook bleibt weltweit das beliebteste Social-Media-Netzwerk

Online-Handel profitiert von wachsender Internet- und Social-Media-Nutzung

Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 9 Prozent - und das trotz der im Jahr 2018 gestiegenen Bedenken der Gesellschaft wegen Fake News, Fake Followern und Datenschutz. Dies geht aus der gemeinsamen Studie "Digital 2019" von Social-Media-Management-Plattform Hootsuite und der Kreativ-Agentur WeAreSocial hervor, die die Nutzung, die Digitaltrends und die Social-Media-Nutzung in 230 Ländern und Regionen seit acht Jahren analysiert.In Deutschland sind gegenwärtig 79,13 Millionen Menschen online. Das entspricht 96 Prozent der Bevölkerung. Im Schnitt verbringen die Deutschen 4 Stunden und 37 Minuten pro Tag im Internet und damit signifikant mehr Zeit im Web als vor dem Fernseher, der im Schnitt 2 Stunden und 55 Minuten am Tag läuft.Da eine Mehrzahl der aktiven Social-Media-Nutzer - nämlich 3,25 Milliarden Menschen - über ihre mobilen Geräte auf ihre sozialen Netzwerke zugreifen, wird es zunehmend erfolgskritisch, Content für die mobile Nutzung zu optimieren. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass sich die sozialen Netzwerke, die die Menschen bevorzugt nutzen, ändern. Und auch die Art und Weise, wie sich Menschen dort engagieren, wandelt sich.Mit Facebook Ads können Unternehmen mittlerweile 2,121 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Und obwohl sich das Wachstum verlangsamt, baut Facebook seine Nutzerzahlen noch immer aus. Allein im letzten Quartal 2018 wuchs Facebook um 1,7 Prozent oder 37 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Instagram hingegen hat mit geschätzt einer Milliarde aktiven Mitgliedern zwar eine kleinere Nutzerschaft als Facebook, baut diese jedoch schneller aus. Instagram legte in den Monaten von Oktober bis Dezember 2018 um 4,4 Prozent oder 38 Millionen aktive Nutzer zu. Das aktive Werbepublikum von Twitter und Snapchat sank hingegen um 2,7 Prozent beziehungsweise 12 Prozent.Auch im Hinblick auf Messaging Apps und Messaging-Nutzung dominiert Facebook den Markt. Durch die Investition in WhatsApp hält Facebook die Marktführerschaft in 133 Ländern. Der Facebook Messenger ist in 85 Ländern die Nummer eins, darunter die USA. In China ist WeChat die beliebteste Messaging App.Die weltweite Internet- und Social-Media-Nutzung befeuert auch den Online-Handel. Mehr als 2,8 Milliarden Menschen kauften im vergangenen Jahr Konsumgüter über das Internet. Das entspricht einem Zuwachs von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 75 Prozent der Internetnutzer haben allein im vergangenen Monat online eingekauft, die Mehrheit von ihnen über mobile Endgeräte. In Summe führt das zu E-Commerce-Ausgaben im Wert von 1,785 Billionen US-Dollar. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Immer mehr E-Commerce findet auch via Social Media statt, da die Nutzer den Komfort genießen, direkt über ihren sozialen Feed einzukaufen.