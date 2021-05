Payment: Kontaktloses Bezahlen immer beliebter 

Die (kontaktlosen) Karten

Transaktionen

Apps mit Zahlungsfunktion

56,3 Prozent des stationären Handelsumsatzes zahlten KundInnen in 2020 per Karte. Nur noch 40,9 Prozent macht der Baranteil aus. Daran ist die Pandemie nicht ganz unschuldig. Die Deutschen gehen seltener einkaufen, geben dann aber mehr Geld aus, denn die Pandemie hat die Kundschaft vielfach zu Vorratskäufern gemacht, die durch eine Reduzierung ihrer Einkaufsfrequenz unnötige Kontakte vermeiden möchten. Diese Einkäufe bezahlen sie häufiger per Karte - besonders am Anfang der Pandemie wurde kontaktloses Bezahlen als hygienisch bevorzugte Zahlungsart propagiert. Das sind die zentralen Ergebnisse der diesjährigen EHI-Studie "Zahlungssysteme im Einzelhandel 2021".Die Corona-bedingt vielfach geschlossenen Geschäfte haben zudem das Internet für viele Kundinnen und Kunden attraktiver gemacht und dem stationären Handel Umsatzeinbußen von rund 10 Mrd. Euro beschert. Die Studienautoren zufolge hat die Corona-Krise den Rückgang des Barumsatzes im stationären Handel um mindestens drei Jahre beschleunigt. Karten sind - neben dem deutlich gewachsenen Online-Geschäft - die eindeutigen Gewinner der Krise.Die girocard ist mit einer Steigerung des Umsatzanteils von 6,5 Prozentpunkten, das sind 24,8 Milliarden Euro, deutlich vor den Kreditkarten (plus 0,9 Prozentpunkte) der Gewinner im Zahlungsmix des stationären Handels. Der stationäre Einzelhandelsumsatz ist von 445 auf 435 Milliarden Euro gesunken, da die teilweise zweistelligen Umsatzzuwächse in Baumärkten, Supermärkten und SB-Warenhäusern die hohen Verluste im modischen Fachhandel (ca. minus 25-30 Prozent) und vielen sonstigen Bereichen sowie die Umsatzverlagerung in den E-Commerce nicht ausgleichen konnten. Kontaktloses und zunehmend auch mobiles Bezahlen sind Treiber der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise. Zurzeit liegt der Anteil der kontaktlosen Transaktionen der girocard bei 60 Prozent und macht rund 55 Prozent des gesamten girocard-Umsatzes aus. Bei den Kreditkarten liegt der Kontaktlosanteil sogar noch rund 15 Prozentpunkte höher. Mobiles Bezahlen per Smartphone bewegt sich mit steigendem Trend in einer Größenordnung zwischen 5 und 10 Prozent aller kontaktlosen Transaktionen.Die Zahl der Einkäufe in deutschen Einzelhandelsgeschäften ist bei deutlich höheren Durchschnittsbons im Jahr 2020 stark von 20 Milliarden auf 18,25 Milliarden zurückgegangen (-8,75 Prozent). Die deutliche Erhöhung der Einkaufsbeträge, verbunden mit einer erheblichen Umschichtung von Bar- in kartengestützte Transaktionen hat zu einem Verlust von 2,5 Mrd. Bartransaktionen geführt. Statistisch gesehen tätigt jede/r Deutsche 220 physische Einkäufe pro Jahr, das sind 440 Einkäufe pro Haushalt und Jahr. Noch 66 Prozent (Vorjahr: 72,9 Prozent) der Einkäufe werden bar bezahlt.Die kartengestützten Bezahlvorgänge haben im stationären Einzelhandel um 798 Millionen zugelegt. Mit nun gut 6 Milliarden Transaktionen pro Jahr wird mittlerweile jeder dritte Einkauf per Karte bezahlt.Händlereigene Apps - zunehmend auch mit Zahlungsfunktion, Digitale Kassenbons, Self-Checkout/Self-Payment und die künftige stationäre Akzeptanz von Online-Zahlungsarten haben eine immer größere Relevanz für den Handel. Knapp zwei Drittel aller großen Handelsunternehmen werden im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden in nächster Zeit weiter in die technische Infrastruktur des Bezahlens investieren.