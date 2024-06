Welche Onlinewerbung am meisten verhasst ist

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Vorsicht bei Werbung für Frauen

Für zwei Fünftel der Menschen in Deutschland ist Werbung in Apps und auf Websites störend oder gar sehr störend. Annähernd genauso viele empfinden Werbung als "manchmal interessant" oder sogar generell nützlich und informativ.Einem Fünftel der Befragten ist Werbung in Web und App gleichgültig. Das sind die Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung, die Marktforscher Splendid Research im April unter 1.003 BundesbürgerInnen zwischen 18 und 69 Jahren durchgeführt hat.Dabei sind diejenigen, die sich sehr stark an Werbung stören, in der Minderheit - ledig