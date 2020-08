Zwei Drittel informieren sich mehrmals die Woche im Web über Werbe-Aktionen

Digital-Prospekte überzeugen mit Nachhaltigkeit und Aktualität

42 Prozent wollen sich zudem in Zukunft noch häufiger im Netz von Angeboten inspirieren lassen und 79 Prozent geben an, heute öfter im Web oder auf dem Smartphone nach Angeboten und Aktionen zu stöbern als noch vor ein paar Jahren. Vor allem bei Aktionen einzelner Produkte wird das Internet beziehungsweise das Smartphone von knapp der Hälfte (43 Prozent) bevorzugt. Die Verbraucher schätzen an digitaler Angebotskommunikation die bessere Vergleichbarkeit der Preise (fast jeder dritte Befragte) sowie die ständige Verfügbarkeit (44 Prozent). Wenn es um lokale Angebote geht, punkten neben Google (über 60 Prozent) und den Händler-Websites (mehr als 50 Prozent) vor allem Shopping-Apps bei den Verbrauchern. 40 Prozent greifen zur Recherche entsprechender Aktionen auf sie zurück. Bei Anschaffungen im mittleren Preissegment werden digitale Kanäle für Produktinformationen ebenfalls favorisiert. Hier nutzt fast jeder Dritte eine Shopping-App. Das ergab die aktuelle Haushaltswerbestudie der Offerista Group Zudem spielt der Nachhaltigkeits-Aspekt für immer mehr Verbraucher eine Rolle. So können sich zwei Drittel vorstellen, langfristig ausschließlich digitale Medien zu nutzen, um Papiermüll zu vermeiden. Bereits 39 Prozent haben sich schon für die Digitalisierung der Angebotskommunikation entschieden. Bereits jeder Vierte gibt an, digitale Angebote zu nutzen, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein.