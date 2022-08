Langzeit-Analyse: Wie sich der E-Commerce bis 2025 entwickelt

01.08.2022 - Die Umsätze im deutschen E-Commerce sind in den vergangenen zwei Coronajahren sprunghaft gestiegen. Aber nicht jede Warengruppe profitiert. Während einige Warensegmente online kaum gewachsen sind, gehen andere durch die Decke. iBusiness zeigt in der aktualisierten Langzeit-Analyse, wie sich der deutsche Onlinehandel bis 2025 entwickelt, welche Handelssegmente an ihre Sättigungsgrenze stoßen und welche besonders schnell wachsen.