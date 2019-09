Starkes Wachstum im deutschsprachigen Influencer-Marketing

Bis 2021 prognostiziert der Report einen Gesamtumsatz in Deutschland und der DACH-Region von 1,8 Milliarden Euro - davon der Löwenanteil mit 998 Millionen Euro in Deutschland. Österreich und die Schweiz kommen danach zusammen auf 190 Millionen Euro. In diesem Jahr rechnet der Report mit einem Umsatz mit Influencer-Marketing von 719 Millionen Euro in Deutschland und 136 Millionen Euro in Österreich und der Schweiz. Dabei zeichnen sich neben den etablierten Partnerschaften mit Macro-Influencern neue hocheffiziente Kooperationsmöglichkeiten mit Micro-Influencern ab. Diese punkten mit Authentizität und überdurchschnittlichen Engagement-Rates in klar differenzierten Zielgruppen.Influencer-Marketing gebe das 17,4fache an Medialeistung ("Earned Media") zurück, was an Werbegeldern an die Influencer fließe. Der Report ist kostenlos herunterladbar.