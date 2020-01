Datenkompetenz-Lücke kosten Deutschland über 20 Milliarden Euro

Nur ein gutes Drittel vertraut eigenen Entscheidungen mehr, wenn sie datenbasiert getroffen wurden

Fast drei Viertel fühlen sich weltweit überfordert und unwohl bei der Arbeit mit Daten

37 Prozent erhoffen sich mehr Produktivität durch Schulung der Daten-Souveränität

Herausgekommen ist, dass den meisten Unternehmen weltweit zwar die Bedeutung von Daten in einer immer digitaleren Geschäftswelt durchaus bewusst ist. Jedoch gibt es eine bemerkenswerte Lücke zwischen dem Bestreben vieler Organisationen, datengetrieben zu agieren und der Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, mit Hilfe von Daten tatsächlich Geschäftswert zu schaffen.Laut Studie "The Human Impact of Data Literacy" sei besonders auffällig: Wenn Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, Daten zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten, kann das Produktivität und Geschäftswert eines Unternehmens massiv beeinträchtigen. Die Umfrage von des Beratungsunternehmens Accenture und des Data-Spezialisten Qlik unter 9.000 Mitarbeitern aller Job-Levels auf der ganzen Welt ergab, dass Organisationen jedes Jahr durchschnittlich mehr als fünf Arbeitstage (43 Stunden) pro Mitarbeiter verlieren - weil Mitarbeiter Aufgaben mit Daten-Bezug aufschieben oder sich aufgrund von Stress durch Informations-, Daten- und Technologie-Probleme krankmelden (Deutschland: 36 Stunden und 52 Minuten). Das bedeutet einen Produktivitätsverlust in Milliardenhöhe auf der ganzen Welt: 109,4 Milliarden (Mrd.) US-Dollar (USD) in den USA; 15,16 Mrd. USD in Japan; 13,17 Mrd. USD in Großbritannien; 10,9 Mrd. USD in Frankreich; 9,4 Mrd. USD in Australien; 4,6 Mrd. USD in Indien; 3,7 Mrd. USD in Singapur; 3,2 Mrd. USD in Schweden und 23,7 Mrd. USD (etwa 21,46 Mrd. Euro) in Deutschland.Die Studie untersucht, wie sich diese Datenkompetenz-Lücke auf die Fähigkeit von Organisationen auswirkt, in der Analytics-Economy erfolgreich zu sein. Signifikant ist, dass fast alle befragten Mitarbeiter weltweit (87 Prozent) Daten zwar als erfolgskritisch für ihre Arbeit wahrnehmen - jedoch nur wenige Befragte Daten nutzen, um auf deren Grundlage Entscheidungen zu treffen: Nur 25 Prozent der interviewten Mitarbeiter sind der Meinung, dass sie gut auf die effektive Nutzung von Daten in ihrem Job vorbereitet worden sind (in Deutschland sogar nur 14 Prozent). Und nur 21 Prozent haben Zutrauen in ihre eigene Datenkompetenz und in ihre Fähigkeit, souverän mit digitalen Informationen umzugehen - also Daten zu lesen, sie zu verstehen, zu hinterfragen und mit ihnen zu arbeiten (Deutschland unterdurchschnittlich mit 17 Prozent). Darüber hinaus vertrauen nur 37 Prozent der befragten Mitarbeiter ihren Entscheidungen mehr, wenn diese auf Daten basieren (Deutschland: 42 Prozent).Deutlich wird laut der neuen Untersuchung, dass ein Mangel an Daten-Kenntnissen die Produktivität deutlich behindert. Fast drei Viertel (74 Prozent) der global befragten Mitarbeiter geben an, sich überfordert oder unwohl zu fühlen, wenn sie mit Daten arbeiten (Deutschland ebenfalls 74 Prozent) - was sich negativ auf die Gesamtleistung auswirkt. Einige überforderte Mitarbeiter suchen sogar aktiv Wege, Aufgaben mit Datenbezug ganz zu vermeiden. Und 36 Prozent der befragten Mitarbeiter geben an, mögliche andere Wege zu finden, um ihre Aufgaben zu erledigen, jedoch ohne Daten verwenden zu müssen. Sechs von zehn Befragten (61 Prozent) geben in der Studie an, dass Datenüberflutung ihrer Meinung nach Stress am Arbeitsplatz begünstigt (Deutschland: 54 Prozent). Und nahezu ein Drittel (31 Prozent) der weltweiten Studien-Teilnehmer hat aufgrund von Stress wegen Informations-, Daten- und Tech-Problemen schon einmal einen Krankheitstag eingereicht (Deutschland: 28 Prozent).Die Studie legt den Schluss nahe, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter darin unterstützen sollten, einfacher, sicherer und selbstbewusster mit Datenerkenntnissen Entscheidungen zu treffen. Denn Mitarbeiter, die sich selbst als datenkundig wahrnehmen, fühlen sich um mindestens 50 Prozent eher in der Lage und befugt, bessere Entscheidungen zu treffen und sicher aufzutreten. Darüber hinaus ist deutlich mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Mitarbeiter weltweit der Meinung, dass Schulungen in Bezug auf Datenkompetenz die Produktivität steigern können (Deutschland im Durchschnitt mit 37 Prozent).