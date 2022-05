Einzelhandel: Nur ein Viertel der Unternehmen setzt Diversität um

Gute Diversitätsakzeptanz, inkonsequente Umsetzung

Eine mehr als nur deutliche Mehrheit der Belegschaften im Einzelhandel bewertet Diversität als ein erstrebenswertes Merkmal in der täglichen Arbeit. So setzen sich 82 Prozent der Führungskräfte mit dem Thema Vielfältigkeit im Unternehmen auseinander. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf Seiten der Mitarbeitenden. 87 Prozent sind davon überzeugt, dass zum Beispiel Kollegen mit Kindern ebenso kein Hindernis für eine konstruktive Zusammenarbeit darstellen, wie bunte Teams, die sich durch unterschiedlichste Backgrounds - Religionszugehörigkeit, Herkunft etc. - ihrer Mitglieder auszeichnen. Und 84 Prozent der Befragten gaben an, dass die sexuelle Orientierung von Kolleginnen und Kollegen kein relevantes Entscheidungskriterium dafür ist, diese aus Teams auszuschließen. Das belegt eine Studie des HR-Softwareanbieters Cegid in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Appinio Während Diversität exzellente Einstellungswerte bei den Mitarbeitenden erzielt, hapert es dagegen noch bei der organisatorischen und kulturellen Umsetzung. Ein Blick in die Unternehmen zeigt: Lediglich ein Viertel der Betriebe legt bei der Zusammenstellung von Teams explizit Wert auf Diversität (27 Prozent), wobei sich immerhin etwas mehr als die Hälfte aller Führungskräfte dieser Branche sehr gut vorstellen können, diverse Teams tatsächlich zu leiten (54 Prozent). Alleine an Tools und Know-how fehlt es noch.Für Unternehmen keine einfach Situation. Denn immerhin ist für Arbeitnehmer ein gutes Betriebsklima (33 Prozent) bei der Wahl des Arbeitsplatzes fast genauso bedeutend, wie das Gehaltsniveau im Einzelhandel (37 Prozent).