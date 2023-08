Mittelstand sieht Einsatz von Künstlicher Intelligenz mehrheitlich positiv

Fehlende Fachkräfte hemmen Einsatz von KI

Laut der aktuellen Konjunkturumfrage des Mittelstandsverbundes unter seinen Mitgliedern kommt KI vor allem in der Kommunikation und im Marketing zum Einsatz, etwa beim Verfassen von Texten oder bei der Bildbearbeitung. Das meldeten mehr als 27 Prozent der Unternehmen zurück. Auch in der Datenanalyse und insgesamt in den IT-Abteilungen nutzen je rund 22 Prozent der Kooperationen die Technologie. Darüber hinaus greifen auch einige Unternehmen beim Einkauf, in der Logistik, im Vertrieb sowie in der Kundenkommunikation und -interaktion bereits auf KI zurück. Das ist zumindest bei je mehr als 7 Prozent der Verbundgruppen der Fall.Für die kommenden 12 Monate wollen allerdings mehr Unternehmen aus dem kooperierenden Mittelstand KI nutzen und das auch in weiteren Unternehmensbereichen: Allein bei der Datenanalyse planen dies rund 31 Prozent der Verbundgruppen, in den IT-Abteilungen mehr als ein Viertel der Unternehmen und auch in der Kommunikation nehmen sich mehr als ein Viertel der Verbünde den Einsatz von KI vor. Auch in der Kundenkommunikation wollen zukünftig mehr als 18 Prozent der Kooperationen die Technologie nutzen, für den Bereich Vertrieb sind das rund 13 Prozent. Interessant dabei ist, dass der Einsatz von KI auch in den Unternehmensbereichen Personalwesen und Recruiting (9,1 Prozent) sowie Finanzen, Controlling und Administration (10,9 Prozent) für die kommenden 12 Monate an Bedeutung gewinnt.Welche Chancen eröffnen sich durch den Einsatz von KI im Mittelstand. Auch danach haben wir unsere Mitglieder gefragt. Spitzenreiter ist hier die gesteigerte Prozesseffizienz mit rund 53 Prozent der Unternehmen, die hier positive Auswirkungen erwarten. Auf Rang zwei folgt das zielgenauere Marketing/Werbung; hier gehen mehr als 47 Prozent der Unternehmen von Verbesserungen aus. Aber auch die Verringerung des Personalaufwands (43,6 Prozent), ein verbesserter Kundenservice (41,8 Prozent), die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (29,1 Prozent) und die Verbesserung der Arbeitsqualität (25,5 Prozent) sieht der Mittelstand als Chancen der KI.Doch welche Faktoren hemmen derzeit noch den Einsatz von KI im kooperierenden Mittelstand? Bei mehr als 49 Prozent der Unternehmen liegt das am fehlenden Know-how bzw. an fehlenden Fachkräften. Mehr als ein Viertel der Kooperationen sieht ein Hemmnis im mangelnden digitalen Reifegrad der Unternehmen. Rund 24 Prozent der Verbundgruppen sehen die fehlende Marktreife von KI-Lösungen als Bremse und für ein Fünftel der Kooperationen mangelt es an der Datenbasis. Auch begrenzte finanzielle Ressourcen, fehlende Kooperationspartner für die Umsetzung und Datensicherheitsbedenken spielen bei mehr als 16 Prozent der Unternehmen eine Rolle.Ob durch den Einsatz von KI in Summe Arbeitsplätze verloren gehen? Mehr als 47 Prozent und damit annähernd die Mehrheit der befragten Unternehmen antworteten mit "Nein", rund 31 Prozent der Verbundgruppen bejahten diese Frage.An der Konjunkturumfrage haben sich 55 Verbundgruppenzentralen mit rund 42.000 angeschlossenen Unternehmen aus insgesamt 17 Branchen beteiligt.