Prognose 2025: Wie sich der Möbelhandel im Web entwickelt 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.



Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren 2019 war ein erfolgreiches Jahr für die Möbelbranche - online wie offline

(chart: HighText Verlag)

Zu den Wachstumsmärkten im deutschen Onlinehandel gehört weiterhin das Segment Möbel. Aus den Daten des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (BEVH) geht hervor, dass der ECommerce-Umsatz mit Möbeln 2019 um 11,4 Prozent auf 4,717 Milliarden Euro gewachsen ist. Damit steigt der Marktanteil des E-Commerce am gesamten Möbelmarkt auf 13,5 Prozent. In den kommenden fünf Jahren wird er, getrieben durch den Crosschannel-Handel, weiter anziehen und durchaus weitere Online-Wachstumsraten um die zehn Prozent aufweisen. Bis 2025 ist ein Marktanteil von 20 bis 25 Prozent durchaus möglich. Im Vergleich zu anderen Branchen ist hier der Onlineanteil am Gesamtmarkt noch recht klein. Dennoch lässt sich sagen, dass der Onlinehandel hier innerhalb der Nische "Distanzhandel" zum dominierenden Kanal geworden ist. Allerdings vergrößert diese Nische nur unwesentlich ihren Gesamtmarktanteil am gesamten Handel. Als Wachstumsmarkt bezeichnen wir Märkte, die ein deutliches Wachstum als bisher auf niedrigem Niveau aufweisen.Insgesamt war das Jahr 2019 für die deutsche Möbelwirtschaft aus konjunktureller Sicht ein erfolgreiches Jahr. Bereits zum Jahresanfang deutete die Hochrechnung des Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) mit über Jahresbruttoumsatz von 34,2 Milliarden Euro darauf hin, dass es nach einer Wachstumsdelle im Vorjahr wieder bergauf für den Möbelmarkt geht. Im aktuellen EHI-Möbelreport 2019 , der jetzt veröffentlicht wurde, wird der Umsatz