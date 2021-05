Digital Natives zeigen mangelhafte Datenkompetenz

18.05.2021 Der souveräne Umgang mit Daten ist der Schlüssel für eine zukunftssichere Arbeitswelt. Als Resultat steigt der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften stetig und eine grundlegende Datenkompetenz ist auch außerhalb datenspezifischer Berufe erforderlich. Eine Studie zur Datenkompetenz der 16- bis 21-jährigen in Deutschland - die Digital Natives - kommt hier allerdings zu einem ernüchternden Ergebnis und zeigt: Deutschland hat enormen Nachholbedarf.

Um das Thema "digitale Bildung" scheint es in Deutschland nicht besonders gut bestellt, so die Ergebnisse der Exasol-Studie: Nur 18 Prozent stimmen absolut zu, dass die Schulbildung ihnen Kompetenzen vermittelt, die man für die Verwendung von Daten braucht. Die Gruppe der 16-jährigen fühlt sich hier noch am besten vorbereitet, während die Gruppe der 21-jährigen allgemein mehr Nachholbedarf sieht. Weniger als die Hälfte aller Befragten schreibt sich selbst die Fähigkeiten für einen sicheren Umgang mit Daten zu einem gewissen Grad zu. Es zeigt sich auch eine Diskrepanz bei den Geschlechtern. Nur 13 Prozent der weiblichen Befragten sind mit Data Analytics sehr vertraut, während die Zahl bei den männlichen Befragten bei immerhin 24 Prozent liegt.



Generell skizziert die Studie ein klares Bild: Die Digital Natives haben große Lücken im Umgang mit Daten und benötigen daher eine bessere Schulung. Das gilt sowohl für ihre berufliche Zukunft als auch für den alltäglichen Umgang mit Daten.



Vorhandene Potenziale nutzen Die Studie zeigt auch positive Entwicklungen auf, denn laut den Ergebnissen bringen die Digital Natives die Grundvoraussetzungen für die Arbeit mit Daten bereits mit. So zählen die Befragten unter anderem Teamwork und die Fähigkeit aufmerksam zuzuhören zu ihren Stärken. Mehr als die Hälfte gibt außerdem an, sich gerne neue Fähigkeiten anzueignen. 31 Prozent der Befragten denken gerne "out of the box" und 38 Prozent finden Data Analytics im Rahmen von Experimenten oder Tests spannend. Ganze 44 Prozent geben sogar an, Spaß daran zu haben, mit Daten zu arbeiten und diese zu analysieren.



Allgemeines Interesse an Daten und Statistik genauso wie wichtige Grundkompetenzen für diesen Bereich sind laut Studie also vorhanden. Auch ein Bewusstsein, dass Daten in ihrer beruflichen Zukunft eine wichtige Rolle spielen, bringt fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten mit.

(AutorIn: Susan Rönisch )