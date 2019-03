Amazon nimmt Dash-Buttons aus dem Programm

Amazon bietet seine Dash-Buttons künftig nur noch digital an

Amazon stellt den Verkauf seiner Dash-Bestellknöpfe weltweit ein. Als Alternative will der Online-Händler künftig auf verwandte digitale Dienste setzen. Dazu gehören virtuelle Dash-Buttons, die sich Prime-Kunden auf der Website oder App einrichten können.Hersteller von Hausgeräten können nach wie vor über den Amazon Dash Replenishment Service (DRS) Nachbestellfunktionen in ihre Geräte integrieren. Das gerichtliche Verbot habe nichts mit der Entscheidung zu tun, betont der Online-Marktplatz. Amazon will den Rechtsstreit wie angekündigt auch durchfechten.