Deutsche kritisieren ungefragte Datenweitergabe scharf

Höhere Bereitschaft zur Datenweitergabe bei Männern, jungen Leuten und HochschulabsolventInnen

Wenn es die Benutzerfreundlichkeit verbessert (z.B. den Login-Prozess erleichtert) und kostenlose Inhalte bringt, geben UserInnen ihre Daten preis. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Innofact im Auftrag der Stiftung European netID Foundation Datenschutz ist den Deutschen wichtig, strapaziert aber auch ihre Nerven. Für weit mehr als die Hälfte aller Befragten (57,1 Prozent) wiegt die ungefragte Weitergabe von Daten an Google, Facebook und Co. am schwersten. Vor allem zwei soziodemografische Gruppen zeigen sich in Sachen Datenschutz sensibel. Zum einen sind dies Frauen (60,7 Prozent betrachten die ungefragte Datenweitergabe als größten Störfaktor), zum anderen formal höher Gebildete. Bei HochschulabsolventInnen liegt die Ablehnung etwa bei 61,5 Prozent. Demgegenüber stößt sich nur eine Minderheit derjenigen mit Hauptschulabschluss bzw. ohne Schulabschluss (46,3 Prozent) an dieser Praxis.Zweithäufigster Nervfaktor beim Surfen im Web, so legt die netID Umfrage offen, sind zu komplizierte und unübersichtliche Datenschutzeinstellungen: Knapp 43 Prozent der Befragten fühlen sich davon gestört. Bei den 50- bis 69-jährigen sind es sogar 47,3 Prozent. Jeweils jede(r) dritte Deutsche bemängelt eine fehlende Übersicht der Anbieter, die Daten auf Websiten abfragen. Genauso viele nervt es, wenn beim Websitebesuch wiederholt nach Erlaubnis zur Datenweitergabe gefragt wird. Vor allem die ältere Generation verlangt eine genaue Übersicht der Anbieter, die ihre Daten nutzen (bei den über 70-Jährigen sind es 43,2 Prozent). Jede(r) Vierte zwischen 18 und 29 Jahren möchte ebenfalls mehr Transparenz über die Datenempfänger. Einem Viertel ist es ein Dorn im Auge, wenn die Einwilligungen zur Datenweitergabe nicht jederzeit wieder geändert werden können.Trotz der genannten Kritikpunkte beim Aufrufen einer Website, besteht bei zwei von drei Befragten eine grundsätzliche Bereitschaft zur Datenweitergabe: Am höchsten ist sie, wenn es die Benutzerfreundlichkeit verbessert (36,1 Prozent) - also zum Beispiel einen schnelleren und einfacheren Login-Prozess ermöglicht. Das befürworten vor allem Männer, junge Leute zwischen 18 und 29 Jahren sowie Befragte mit Abitur oder Hochschulreife. Kostenlose Inhalte wie zum Beispiel journalistische Beiträge sind insgesamt die zweithöchste Motivation (32,4 Prozent) zur Datenweitergabe.Eine auffällige Lücke klafft bei der Bereitschaft, eigene Daten für individualisierte Inhalte zur Verfügung zu stellen. Insgesamt ist laut netID-Umfrage dazu jede(r) Vierte bereit. Aber: Bei Befragten mit (Fach-)Hochschulabschluss liegt der Wert bei 31,3 Prozent, bei den Deutschen mit Hauptschulabschluss bzw. ohne Abschluss jedoch nur bei 16,9 Prozent.Immerhin zehn Prozent sehen personalisierte Werbung als guten Grund zur Weitergabe ihrer Daten an. Besonders offen zeigen sich die Jüngsten dafür (14,2 Prozent in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahren).