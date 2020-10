ECommerce-Exklusivstudie: Interesse an Gutscheinen wächst 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Ohne starke Shop-Marke besitzen Paket-Fremdbeilagen als Marketingtool einen sehr hohen Streuverlust.

Viele Onlineshops setzen in Warensendungen beigelegte Coupons zu Marketingzwecken ein. Die zentrale Frage ist nur: Wie erfolgreich sind sie - beziehungsweise wie erfolgreich können sie sein? In einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage haben wir Marktforscher Splendid-Research die deutschen Verbraucher befragen lassen, ob sie Gutschein-Paketbeilagen wahrnehmen - und wenn ja, wie sie damit umgehen.Kernergebnis: Jeder Sechste der Befragten nutzt den Gutschein "in jedem Fall", jeder Dritte nutzt ihn, wenn er den Onlineshop kennt. Das bedeutet: Eigenbeilagen können zumindest deutlich erfolgreicher sein als über fremde Versender distribuierte Gutscheine. Den Streuverlust kann man vor allem dann senken, wenn man über eine starke Shop-Marke verfügt. Denn zwei von drei Bundesdeutschen heben den Gutschein auf, wenn er oder sie ihn nicht kurzfristig einsetzt.Noch deutlicher als bei unserer Befragung vor einem Jahr zeigt sich, dass in der Wahrnehmung der Onlineshopper der Gutschein eher an den Shop als an ein konkretes Produkt gebunden ist: So bewahren deutlich mehr Befragte einen zugesandten Gutschein auf, um ihn bei einem späteren Shopbesuch zu verwenden, als dass sie diesen für einen späteren spezifischen Produktkauf aufheben. Offenbar befriedigen (potenzielle) Konsumenten ihr Produktinteresse entweder kurzfristig (lösen also einen Gutschein sofort ein) - oder eben gar nicht (dann verschenken sie den Gutschein