Veranstaltungsstudie: Warum man für Kundengewinnung das bessere Schrotgewehr braucht 

03.09.2021 Digitalverantwortliche werden Messen und Kongressen nach Pandemiezeiten anders nutzen als in der Vergangenheit. Das zeigt jetzt eine aktuelle iBusiness-Umfrage. Dumm für die, die Veranstaltungen zur Leadgenerierung nutzen wollen. Wie man Neukunden trotz DSGVO ansprechen kann und was die Zukunft der Leadgenerierung bringt, diskutieren wir im Videopodcast.

Das bessere Schrotgewehr: So bezeichnen die beiden ein Leadtool, dass auch in Zukunft die Ansprache von Neukunden ohne Consent erlaubt.

Präsenzveranstaltung, hybrid oder digital: "Wie wollen Sie künftig mit Messen und Kongressen umgehen?" haben wir im August unsere Mitglieder und Follower gefragt. Die in den vergangenen zwei Jahren ausgefallenen Präsenzveranstaltungen werden dabei mehrheitlich kaum vermisst - zumindest diejenigen, die keine Leuchtturm-Veranstaltungen sind.



"In Zukunft Kongresse und Wissensvermittlung online und wenige ausgewählte Events zum Networking in Real Live" wird von mehr als einem Drittel der Befragten als persönliche Stossrichtung für die Zukunft ausgegeben. Eine Onlinekomponente muss für 29 Prozent dabei sein, wenn man eine Veranstaltung besucht und ein Fünftel will in Zukunft generell weniger Messen und Kongresse besuchen. Wenn überhaupt, dann kommen ein bis zwei Leuchtturm-Events im Jahr in Frage, der Rest wird nicht mehr benötigt:





Wie wollen Sie künftig mit Messen und Kongressen umgehen? Die Antwortalternativen: In Zukunft nur noch Präsenzveranstaltungen - direkte Kontakte sind das A und O. / In Zukunft nur noch Virtuelle Events - das spart Zeit, Geld und CO2. / In Zukunft nur noch hybride Events, bei denen ich offline und online aktiv sein kann / In Zukunft Kongresse und Wissensvermittlung online und wenige ausgewählte Events zum Networking in Real Live. / In Zukunft generell weniger Messen und Kongresse - wenn überhaupt ein bis zwei Leuchtturm-Events im Jahr, den Rest brauche ich nicht mehr. / Mal so, mal so - wie es gerade reinläuft. / Ganz anders.

(chart: iBusiness)

Das bedeutet, dass die Präsenzmessen - und noch mehr die Präsenzkongresse - als Tool für die Leadgenerierung an Bedeutung verlieren. Denn aus der Befragung lässt sich deutlich ein nachgelassenes Interesse von potentiellen Besuchenden ablesen - vor allem abseits der marktführenden Leuchtturmveranstaltungen. Marketing- und Vertriebsleitungen stellt die Neukundengewinnung vor wachsende Probleme, weil mit den Präsenzveranstaltungen schon ein zweiter Kanal wegbricht: DSGVO und das Verbot von Third-Party-Daten machen es weitgehend unmöglich, Menschen anzusprechen, von denen man nicht bereits einen Consent besitzt.Im Videopodcast klären iBusiness-Analyste Dominik Grollmann und Herausgeber Joachim Graf wie man Neukunden trotz DSGVO ansprechen kann und was die Zukunft der Leadgenerierung bringt. Sie diskutieren einen neuen digitalen Kommunikationskanal, der als Alternative in Frage kommt. Auch wenn dieser Kanal, den die beiden als "das bessere Schrotgewehr" bezeichnen eigentlich nicht neu ist - und eigentlich auch nicht wirklich digital.