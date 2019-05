Intershop: Umsatz im Keller, Verlust steigt

30.04.2019 "Der Start in das Jahr 2019 viel im Vergleich zum Quartal des letzten Jahres verhaltener aus", meint ECommerce-Anbieter Intershop . So kann man es auch sagen.

Bild: Intershop Intershop-CEO Dr. Jochen Wiechen sieht sich auf einem guten Weg

Die Intershop Communications AG hat im ersten Quartal 2019 im Konzern Umsätze in Höhe von 7,3 Mio. Euro erwirtschaftet. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr, als es noch 8,1 Mio. Euro gewesen sind. Zum Ausgleicht hat der Lösungsanbieter seinen Verlust ausgeweitet: Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf -2,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro). Die rückläufige Geschäftsentwicklung sei "generell auf die noch anhaltende Transformation vom Lizenzanbieter zum Anbieter von Cloud-Lösungen zurückzuführen", schreibt das Unternehmen.Die Cloud- und Subscription-Erlöse erhöhten sich im Berichtszeitraum um insgesamt 19 % auf 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Der Cloud-Auftragseingang betrug 0,9 Mio. Euro. Insgesamt hat Intershop den Cloud-ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgebaut. Per Ende März 2019 lag dieser bei 5,5 Mio. Euro, ein Plus von 31 % gegenüber Ende März 2018. Die Lizenz- und Wartungserlöse lagen mit 2,7 Mio. Euro stabil auf Vorjahresniveau. Die Serviceerlöse reduzierten sich um 24 % auf 3,2 Mio. Euro, da das Auslaufen eines Großprojekts durch kleinteiligeres Projektgeschäft mit der neuen Cloud-Kundenbasis noch nicht kompensiert wurde.Dr. Jochen Wiechen , Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG pfeift im dunklen Wald: "Wir sind etwas verhaltener ins neue Jahr gestartet. Insgesamt macht der Aufbau der Neukunden-Pipeline aber gute Fortschritte, so dass wir die Transformation weiter mit Hochdruck vorantreiben."Die liquiden Mittel stiegen durch die im Februar durchgeführte Kapitalerhöhung auf 9,8 Mio. Euro per Ende März 2019, ein Plus von 35 % gegenüber dem Jahresende 2018 (7,2 Mio. Euro).