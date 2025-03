Top-100-Onlineshops

Versandkostenstudie: Gratisversand wird zum Auslaufmodell

17.03.2025 - Die vergangenen krisengebeutelten Jahre haben in der ECommerce-Branche zu einem Umdenken in der Kostenkalkulation geführt: Immer mehr Onlinehändler reichen die Versandkosten an ihre KundInnen durch. Kulant zeigen sich die Shopbetreiber hingegen bei den Retouren.