Künstliche Intelligenz: Bis 2025 könnte BIP um 488 Milliarden Euro wachsen

24.01.2020 Durch den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kann Deutschland in einem Teilbereich der Digitalisierung entscheidend im internationalen Wettbewerb aufholen. Wird KI flächendeckend eingesetzt, könne bis 2025 ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von über 13 Prozent erreicht werden, was einem Gesamtpotenzial von rund 488 Milliarden Euro entspräche. Zu diesem Ergebnis kommt die gemeinsame Studie von eco und Arthur D. Little , die zusätzlich vom Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation unterstützt wurde. Anhand von 150 Use Cases konnte zudem ermittelt werden, dass die prognostizierten Auswirkungen von KI in sämtlichen Dimensionen der deutschen Wirtschaft spürbar sein werden. Besonders profitieren der Handel und Konsum sowie die Bereiche Energie, Umwelt und Chemie.