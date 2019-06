Digitale Transformation: Fehlendes Budget ist Hauptgrund für Verzögerung

Digitalisierungs-Blues: Nur jedes vierte Unternehmen erzielt Umsatzsteigerungen

Auf dem Weg zur vollständigen Digitalen Transformation befindet sich ein großer Teil der deutschen (27 Prozent) und amerikanischen Unternehmen (29 Prozent) auf halber Strecke. Das ist das Ergebnis einer OTRS -Studie, die unter 350 IT-Verantwortlichen in Deutschland und den USA durchgeführt wurde. 15 Prozent der amerikanischen und 9 Prozent der deutschen Unternehmen haben die Digitale Transformation schon zu 100 Prozent abgeschlossen und evaluieren nun den erreichten Fortschritt.Es gibt aber auch eine beachtliche Anzahl von Unternehmen - 13 Prozent in den USA und 23 Prozent in Deutschland, die sich immer noch im Planungsprozess befinden und noch keine konkreten Schritte hin zur Digitalen Transformation eingeleitet haben. Insgesamt sieben Prozent aller befragten Unternehmen haben keine Pläne hinsichtlich Digitalisierung.Die Mehrheit der Firmen, die mit der Digitalen Transformation begonnen hat, gibt an, dass die bereits getätigten Schritte einen positiven Effekt hätten (84 Prozent). Immerhin zehn Prozent sagen aber auch, dass ihre Bemühungen bezüglich Digitaler Transformation bisher keine Effekte zeige.Der größte "Showstopper" bei der Digitalen Transformation sei fehlendes Budget (22 Prozent), gefolgt von der Firmenkultur, die oftmals zu starr für Veränderungen ist (17 Prozent) und mangelnden Fähigkeiten (13 Prozent). Bei der offenen Frage, welche positiven Effekte die Digitale Transformation bisher gehabt hat, antwortet die Mehrheit mit Zeitersparnis durch gesteigerte Effizienz, gefolgt von verbesserter Qualität und weniger Verschwendung.Ois is Blues: Für nur zwölf Prozent der Unternehmen ist der digitale Umbau die wichtigste Aufgabe. 81 Prozent stufen die Digitalisierung zwar immer noch als wichtig ein, der digitale Umbau gilt aber inzwischen als eine Aufgabe unter vielen. Einer der Gründe: erst wenige positive Effekte auf das Wachstum. Trotz digitaler Anstrengungen steigerte erst ein Viertel der befragten Unternehmen dadurch seinen Umsatz, hat die Studie 'Potenzialanalyse Transformation erfolgreich managen' von Sopra Steria Consulting herausgefunden.