Faktor Mensch gewinnt im Marketing an Bedeutung 

18.05.2021 Was bewegt die Marketing Elite? Welche Effekte hat die Corona-Krise auf Rollenverständnis und Alltag der CMOs? CMOs der wichtigsten Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben einen Einblick gegeben, wie sie Marketingtrends, ihre Rolle und Aufgaben aktuell und in Zukunft einschätzen. Die Ergebnisse zeigen: Die Digitalisierung ist beherrschendes Thema, aber auch der menschliche Faktor gewinnt stark an Bedeutung.

Digitalisierung im Zeitraffer. Digitalisierung hatte noch nie zuvor so hohe Dringlichkeit für CMOs. An sich kein neues Thema, hat sie durch Corona dennoch rasant an Geschwindigkeit gewonnen.

Marketing wird von und für Menschen gemacht. Nah an den Menschen zu sein ist Key in Zeiten der Krise - sei es an den eigenen Mitarbeiter:innen durch gute Führung oder den Kund:innen und ihren (veränderten) Bedürfnissen.

Nachhaltigkeit wird nicht zum Luxusthema. Nachhaltigkeitskommunikation und Brand Purpose bleiben Kernthemen und verlieren auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht an Gewicht.

Agilität & Transformationsfähigkeit als Erfolgsfaktoren. Agil auf veränderte Umstände und Bedürfnisse reagieren zu können, wird zum entscheidenden Faktor für den CMO-Erfolg. Im eigenen Unternehmen wird der CMO zum Treiber der Transformationsagenda.

CMO-Aufgaben und Alltag in Corona-Zeiten

Vier zentrale Erkenntnisse können aus den Antworten der 271 Top-Marketers im ""CMO Barometer", eine jährliche Studie der Serviceplan Consulting Group und Facit Research , destilliert werden:Die insgesamt sechs Fragen des CMO Barometers beschäftigen sich mit der Einschätzung der CMOs von aktuellen Marketingtrends, den wichtigsten CMO-Aufgaben, ihrer Rolle heute und in der Zukunft, Corona-bedingten Veränderungen im Alltag sowie der Rolle des CMOs in der Transformationsagenda von Unternehmen.Jeweils über 80 Prozent der CMOs nehmen an, dass die Marketingtrends digitale Transformation (88 Prozent), Online/E-Commerce (87 Prozent) und Data Driven Marketing (85 Prozent) an Bedeutung gewinnen werden. 86 Prozent denken dies über Nachhaltigkeitskommunikation - im Vergleich zu 83 Prozent im letzten Jahr noch einmal eine Steigerung.Digitalisierung und der Faktor Mensch: Auf die Frage, was sie als ihre wichtigsten Aufgaben ansehen, waren Digitale Transformation (36 Prozent), Team-Spirit & -Kultur im Marketing-Team fördern trotz Remote Working (26 Prozent) und die Anpassung/ Optimierung der Marketingorganisation (25%) die meistgenannten offenen Nennungen. Auch bei den Aufgaben, die an Bedeutung gewinnen werden, sind Digital- und Leadership-Aspekte auf den vorderen Plätzen: Digitalisierung des Marketings wurde von 74 Prozent der CMOs genannt, Team-Spirit und -Kultur im Marketing fördern von 59 Prozent.Der menschliche Faktor stand auch bei den Antworten auf die Frage nach der größten durch Corona bedingte Veränderung im Fokus. Hier waren die meistgenannten offenen Nennungen Remote Work (62 Prozent), fehlender Austausch mit Kunden/KollegInnen (28 Prozent) und Veränderte Führung (27 Prozent).Agilität soll zudem zum Erfolgsfaktor werden: Die große Mehrheit der CMOs mit 86 Prozent ist der Meinung, dass sich die Rolle des CMOs verändern wird. Dabei sieht sich der CMO auch mit einer großen Mehrheit (86%) als Transformationsmotor und Treiber der Transformationsagenda im Unternehmen.