Drei Trends, die Marketer 2022 auf dem Schirm haben sollten

06.04.2022 Menschen sind auf Twitter, um sich zu informieren, was gerade passiert, um authentisch mitzuteilen, was ihnen durch den Kopf geht und um sich öffentlich über Ereignisse und alles, was sie bewegt, direkt auszutauschen. In ihren Tweets und Konversationen zeigt sich, was aktuell wichtig ist und diskutiert wird und wohin sich die Welt von Morgen entwickelt. In einer umfassenden Analyse von Milliarden an Tweets hat sich Twitter diese Konversationen genauer angesehen und im aktuellen "The Conversation Twitter Trends 2022"-Report drei zentrale KonsumentInnen-Entwicklungen aufgedeckt, die Marketer in diesem Jahr unbedingt auf dem Schirm haben sollten: