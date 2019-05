Ströer fokussiert auf Kerngeschäft 'Out of Home'

09.05.2019 Im Rahmen seiner 'Out-of-Home plus' Strategie verkauft Marketingdickschiff Ströer seine 2015 erworbene Beteiligung an dem norwegischen ELearning-Unternehmen Conexus . Nach den Verkäufen von Lebensmittelversender Foodist und dem Mobile-Performance-Geschäft ist das bereits der dritte Verkauf. Gleichzeitig hat Ströer die Beteiligung an Statistik-Dienstleister Statista rückwirkend zum Jahresanfang von bislang 81,3 auf 100 Prozent aufgestockt.